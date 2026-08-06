Rimini, stretta su bazar e minimarket: “Al vaglio con associazioni di categoria”

Sottolinea allora Magrini: «Sulla falsa riga dell’ordinanza anti alcol in centro, stiamo valutando, d’intesa con le associazioni di categoria, l’eventualità di introdurre delle limitazioni a certe tipologie commerciali. E lo stiamo facendo nell’ambito dei progetti di riqualificazione previsti dallo sviluppo degli hub urbani». Tradotto: l’amministrazione comunale, attraverso la legge regionale che norma gli hub urbani, sta verificando tutte le possibilità. «La materia è sicuramente complessa - puntualizza l’assessore -. Tuttavia ritengo che margini di manovra ci siano. E mi spiego. Se gli hub urbani nascono col preciso obiettivo di migliorare l’offerta commerciale, la presenza di tante attività tutte uguali concentrate in una esclusiva zona cittadina non solo non migliorerebbero la qualità, ma la squalificherebbero. Per cui limitando la tipologia commerciale ad un numero ridotto di attività potremmo riuscire a differenziarla e migliorarla. E nel contempo riusciremmo a rigenerare l’intera zona mare e a tutelare il decoro urbano».