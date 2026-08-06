Rimini, stretta su bazar e minimarket: “Al vaglio con associazioni di categoria”

«L’ordinanza che vieta il consumo di alcol nel centro storico può fungere da volano per limitare la presenza di determinate attività commerciali, come bazar e minimarket, in certe zone della città». E’ un annuncio che sa di svolta quello che l’assessore alle Attività economiche, Juri Magrini, ha fatto nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, in risposta all’interrogazione presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Gioenzo Renzi. Interrogazione con la quale l’esponente della destra riminese sollecitava l’amministrazione Sadegholvaad a modificare il regolamento di polizia urbana per estendere il divieto di consumo di bevande di qualsiasi gradazione alcolica (oggi previsto dall’ordinanza comunale solo nel centro storico) sull’intera città.