Rimini. Strappa una collana e fugge sul lungomare: arrestato

Un giovane egiziano è stato arrestato nel pomeriggio di ieri per furto con strappo, al termine di un intervento delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

La vicenda ha preso avvio intorno alle 15:30, quando alla Sala Operativa è giunta la segnalazione di un furto avvenuto all’altezza del bagno 4, sul lungomare. Secondo quanto riferito dalla vittima, una donna di cittadinanza straniera, due uomini l’avevano avvicinata alle spalle mentre passeggiava con il fidanzato, strappandole la collana dal collo prima di darsi alla fuga.

La donna si è lanciata all’inseguimento urlando, finché nei pressi di un bar nelle vicinanze un passante, richiamato dalle grida, è riuscito a bloccare fisicamente uno dei due fuggitivi, trattenendolo fino all’arrivo della volante. Gli agenti hanno trovato il giovane ancora in possesso del gioiello sottratto.

Portato in Questura e ultimate le formalità di rito, il soggetto è stato arrestato per furto con strappo, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo fissato per la mattina di lunedì 13 aprile.