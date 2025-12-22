Rimini, stop alle attese infinite al passaggio a livello di Viserbella

È operativa da domenica scorsa la nuova configurazione del passaggio a livello di Rivabella, in via XXV Marzo 1831, che consente una significativa riduzione dei tempi di chiusura delle barriere. L’intervento tecnico, eseguito da Rete Ferroviaria Italiana nella notte tra sabato e domenica, rappresenta il risultato di mesi di confronto tra il Comune di Rimini e il gestore dell’infrastruttura ferroviaria.

La questione era emersa all’inizio dell’anno, quando l’amministrazione comunale aveva sollecitato il Ministero delle Infrastrutture e i vertici di RFI a causa delle criticità generate dal prolungamento delle attese. Il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alla viabilità Mattia Morolli avevano evidenziato le ripercussioni sulla circolazione, particolarmente nelle ore di punta e durante i grandi eventi, con conseguenze per gli utenti diretti al polo scolastico e per i collegamenti tra zona nord, quartiere fieristico, litorale e centro studi. Grazie agli approfondimenti condotti dai tecnici di RFI è stata adottata quarta soluzione impiantistica che garantisce ora il rispetto delle normative di sicurezza e migliora al contempo la fluidità del traffico locale.