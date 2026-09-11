Rimini, stop al fermo pesca: da martedì la pescheria del Mercato Coperto a pieno regime, dalle triglie alle canocchie

RIMINI. Lunedì termina il fermo pesca nell’Alto Adriatico e le flotte pescherecce della Romagna tornano in mare. Il Mercato Coperto di Rimini in un comunicato diffuso oggi avvisa che «da martedì 15 si potranno trovare nuovamente aperti tutti gli oltre 55 banchi della pescheria del Mercato Coperto ricchi di pesce fresco del nostro mare in tutte le sue varietà. In relazione alla stagionalità del prodotto pescato si prevede un’abbondanza di triglie, canocchie, moli, sogliole, alici ed anche seppiolini».
«Gli operatori del Mercato Coperto», continua la nota, «aspettano tutti i clienti per condividere con loro uno dei momenti più importanti dell’anno, assaporando così la tradizione di un rito che da decenni si è radicato nelle abitudini della città di Rimini».