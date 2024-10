Rimini, stessa spiaggia, nuovo mare: “Obiettivo zero divieti di balneazione”

Ma per far meglio comprendere ai residenti l’efficacia del Psbo nella salvaguardia della balneazione, ieri il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha precisato: «Nel 2014 in estate a Rimini Nord scattarono 114 divieti di balneazione. Durante l’estate 2022, grazie agli interventi realizzati, i divieti di balneazione, nella stessa area, sono stati 5. E quando finiremo a Rimini nord i lavori sull’ultimo sforatore rimasto, anche quel 5 arriverà a 0». Ha, quindi, concluso l’assessora Montini: «A Rimini nord siamo in dirittura d’arrivo, con il completamento a breve dei lavori alle fosse Brancona e Viserbella, ultimi due scarichi a mare presenti nell’area che porterà così a 9 gli scarichi a mare riqualificati: Sacramora, Turchetta, Matrice, Pedrera Grande, Sortie a cui si aggiunge a sud Ausa e Roncasso. E i risultati degli investimenti fatti finora sono evidenti, testimoniati dal drastico calo dei divieti di balneazione».