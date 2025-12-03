Rimini, Stefano Vitali dice stop alle missioni: “Ho preso più di 300 aerei in 11 anni, è arrivato il momento di fermarsi”

Undici anni di aerei. Di partenze e di ritorni. Undici anni di missioni. Con un unico obiettivo: aiutare bambini, donne, anziani a sopravvivere. A superare fame e abbandono. «Poi arriva il giorno in cui devi smettere. Perché gli anni passano e quei ritmi diventano insostenibili».
Stefano Vitali, già presidente della Provincia, già assessore in due giunte Ravaioli, ora presidente del Valloni e responsabile di una casa famiglia per la comunità Papa Giovanni XXIII, chiude trolley e valigia in cantina e cambia vita. «Dopo 11 anni intensi – scrive in un post su Facebook - si chiude questo periodo della mia esistenza. Più di 300 aerei presi, non so quante centinaia di migliaia di chilometri percorsi. Dove ho incontrato persone meravigliose, che mi hanno aiutato ad avere un punto di vista diverso. Ed è servito più a me che alle persone che ho incontrato, perché ho imparato a mettermi sempre in discussione e sono cresciuto come uomo. Non ringrazierò mai abbastanza chi mi ha permesso di vivere tutto questo. Il mio è stato un viaggio negli occhi dei piccoli che ho incontrato e quegli occhi mi rimarranno per sempre nel cuore».