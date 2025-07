Rimini, Stefania Sandrelli mercoledì ai Salotti di Simona Ventura al Grand Hotel. Al via 12 serate fino al 10 agosto

RIMINI. Stefania Sandrelli, il direttore del settimanale ‘Gente’ Umberto Brindani e la grafologa Candida Livatino aprono ufficialmente, mercoledì 30 luglio, la 6a edizione dei “salotti” di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Nella stessa giornata è in programma anche l’inaugurazione della mostra “Alberto Sordi maschera di un Vitellone” e lo show di danza con i ballerini di “Ballando con le stelle” Giada Lini e Graziano Di Prima. Fino al 10 agosto in programma 12 serate nel giardino del Grand Hotel di Rimini con tanti ospiti (da Mara Venier ad Antonio Preziosi, da Enrico Vanzina a Giovanni Veronesi, Morgan, il campione sportivo Daniele Scardina, l’onorevole Mariastella Gelmini e le avvocatesse Annamaria Bernardini De Pace ed Elisabetta Aldrovandi, solo per citarne alcuni) a confrontarsi con Ventura e Terzi sul tema di questa edizione della rassegna: “Rinascita”. L’ingresso è libero.