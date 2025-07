Rimini. Stazione di Viserba, ancora polemica. «Cosa è cambiato dal 2020 ad oggi?»

Ripristino del decoro delle aree esterne alla stazione di Viserba, di chi è stata la competenza negli ultimi cinque anni? Lo chiede in via ufficiale l’Associazione Quartiere 5, alla luce delle dichiarazioni fatte dall’amministrazione comunale qualche giorno fa, quando tramite un comunicato stampa riassuntivo degli investimenti inseriti nell’assestamento al bilancio 2025 è stato annunciato che 500mila euro saranno dedicati alla sistemazione di varie aree della città (via Lupo; via Dogana; aree pubbliche del complesso Leon Battista Alberti e Borgo dei Ciliegi) tra le quali anche la piazzetta davanti alla stazione di Viserba. «Se si fa la divisione per i cinque interventi annunciati - scrive il presidente Stefano Benaglia - sono circa 100 mila euro ad intervento, decisamente un po’ pochi per operazioni efficaci. Quello che ci preme chiarire è cosa sia cambiato dal 2020 ad oggi».

Le cattive condizioni in cui versa l’area sono da anni oggetto di segnalazioni da parte di cittadini e turisti, da qui la stoccata, accompagnata dal carteggio con tanto di risposte ufficiali con tanto di numero di protocollo. «Cinque anni fa - fa notare l’Associazione viserbese - segnalavamo la stessa situazione di oggi e ci veniva risposto, tramite comunicazione protocollata del 10 novembre 2020 che “le operazioni manutentive, non possono essere svolte dall’amministrazione comunale che non ne ha competenza”. Rfi il giorno seguente, l’11 novembre 2020 mi comunicava però che “per quanto riguarda le aree esterne alla stazione, di competenza comunale, la invitiamo ad interessare direttamente gli uffici tecnici del Comune di Rimini”. In conclusione, bene l’intervento ma occorre chiarire cosa è successo negli ultimi cinque anni.

«Si può dedurre che avesse ragione RFI - conclude Benaglia - visto che è stato annunciato questo intervento. Abbiamo però delle domande. Perché l’amministrazione comunale ha volutamente mentito, mettendolo per iscritto, sulla propria competenza dell’area per 5 anni? Chi risponderà di questo comportamento irrispettoso dei cittadini? Cosa è cambiato in questo periodo? È stato firmato un protocollo tra RFI e il Comune per la manutenzione? Se sì perché non è stata data notizia? Visto lo scarso importo messo a bilancio, esiste un progetto preliminare dell’intervento?».

Poi l’osservazione finale: «Vista la modalità di lavoro adottata nella gestione del territorio, specialmente quello di Rimini Nord, fatta di manipolazione della realtà e delle competenze al solo fine di sottrarsi alle proprie responsabilità, chi ci assicura che lo stesso metodo non venga applicato anche alla vicenda del passaggio a livello di via XXV Marzo 1831 a Rivabella?».