Rimini, Start Romagna per la Linea 11 lancia un autobus griffato Cuore 21

Da oggi, lungo la storica Linea 11 fa il suo esordio un’opera d’arte in movimento capace di catturare lo sguardo al primo istante: un autobus d’autore che eleva il tragitto quotidiano tra Rimini e la Perla Verde a installazione artistica e sociale itinerante.

In occasione della Giornata Mondiale del Disegno, ricorrenza internazionale che dal 1962 celebra la potenza umana del segno grafico, Start Romagna ha presentato un mezzo di trasporto pubblico che fonde mobilità, cultura e partecipazione. Un Citymood di 12 metri, solitamente contraddistinto dai colori standard della flotta, evolve così in una tela su gomma accesa da un intreccio di geometrie libere e tonalità accese. Il merito di questa livrea policroma va al talento e all’entusiasmo delle ragazze e dei ragazzi della Cooperativa Sociale Cuore 21 di Riccione, realtà fortemente radicata nel tessuto locale, che opera per favorire l’autonomia e l’inclusione lavorativa di persone con sindrome di Down e disabilità intellettiva attraverso iniziative e interventi di carattere artistico, motorio ed educativo.

Il nome scelto per questo bus speciale, ‘Fuori Linea’, è un manifesto di libertà che vuole celebrare la ricchezza di tutto ciò che percorre sentieri divergenti dalle rotte convenzionali, abbracciando le infinite sfumature della vita. Il disegno quasi astratto che avvolge la matricola 32239 è infatti il frutto di un lavoro corale ed emozionante, dove i tratti di Thomas, Luca, Stefano, Elisabetta, Flavia, Chiara, Annalisa e Davide si sono mescolati alla cifra stilistica dell’artista e volontario Lorenzo Anzini, in arte Loreprod, per gridare a ogni passante che la bellezza fiorisce proprio dove si rompono gli schemi tradizionali.

“Vedere questo bus d’autore muoversi tra le nostre strade è un’esperienza carica di significato che ci permette di veicolare cultura e inclusione direttamente tra le persone, trasformando un viaggio in un incontro che colora la giornata di chi lo incrocia per strada o alla fermata - è il commento di Andrea Corsini, Presidente di Start Romagna -. È stato del tutto naturale coinvolgere la Cooperativa Cuore 21 per la loro forza espressiva e per il profondo radicamento al territorio. Questa realtà rappresenta l’eccellenza del tessuto sociale della nostra terra, ed è stata capace di dare una veste unica a un mezzo che attraversa ogni giorno il cuore delle nostre città”. Il Presidente ha poi approfondito come questa collaborazione si inserisca in una strategia aziendale più vasta: “Questa iniziativa è un tassello di ‘Start per Tutti’, un percorso molto più ampio che in Start Romagna stiamo portando avanti con convinzione, unendo un rinnovamento profondo della comunicazione a un pacchetto di interventi mirati a potenziare l’accessibilità a bordo, che proprio qui a Rimini ha oltrepassato il 98% dei mezzi. L’inclusione, infatti, rappresenta una direttrice centrale del nostro piano industriale ed è per questo che stiamo investendo su tecnologie d’avanguardia per l’assistenza sensoriale e motoria. La sfida è far viaggiare insieme l’efficienza dei mezzi e la capacità di accogliere chiunque, garantendo a ogni passeggero il diritto fondamentale di viaggiare in autonomia e serenità”.