«Siamo sottodimensionati per una decina di autisti. E poi ci sono i pensionamenti che per il 2025 saranno un’altra decina». Sandro Di Giacinti, autista di bus urbani e membro del direttivo Cisl trasporti, rilancia il tema della carenza d’organico alla Start di Rimini. E chiede nuove assunzioni.

«Anche se le corse tagliate sono calate drasticamente: dalle 150-200 al giorno di dicembre-gennaio, quando a causa del virus influenzale furono molti gli autisti malati e assenti dal servizio, alle 30 di oggi, il nostro lavoro va avanti a colpi di ore di straordinario. Altrimenti non riusciremmo a coprire tutte le ferie e i permessi. Per questo, come sindacato, riteniamo necessari nuovi rinforzi: una quindicina, ventina, di autisti in più».