Rimini, Start Romagna dà il via ai biglietti con QR code, quelli tradizionali saranno abbandonati il 30 settembree

RIMINI. Una novità significativa attende i passeggeri del trasporto pubblico locale nel riminese: Start Romagna ha avviato in questa settimana l’introduzione dei nuovi biglietti con tecnologia QR Code. Questa transizione segna un progressivo abbandono dei tradizionali titoli di viaggio magnetici, in uso da circa vent’anni, verso un sistema di bigliettazione più moderno e digitale. L’implementazione sarà graduale e accompagnata da specifiche campagne informative per guidare gli utenti attraverso il cambiamento.

L’introduzione dei biglietti QR Code nel bacino di Rimini rappresenta un ulteriore passo avanti nel programma di digitalizzazione dei titoli di viaggio di Start Romagna su tutta l’area romagnola. Dopo una fase di avvio positiva nel Forlivese a fine febbraio, estesa poi al Cesenate nel mese di marzo, ora tocca al territorio riminese, dove l’azienda di trasporto pubblico movimenta annualmente oltre 20,5 milioni di passeggeri. Il nuovo sistema introduce una vera e propria rivoluzione digitale nella gestione dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale.

I nuovi titoli di viaggio con lettura QR Code sono già disponibili per l’acquisto presso i Punto Bus di Rimini Clementini, Rimini Stazione FS e Riccione, nonché nelle rivendite autorizzate dislocate sul territorio. L’offerta tariffaria e la validità temporale dei biglietti rimangono invariate rispetto al sistema precedente. I passeggeri potranno quindi continuare ad acquistare le diverse tipologie di biglietto (corsa semplice, multiplo, ecc.) con le stesse tariffe e durate.

Per agevolare la transizione e non penalizzare chi è ancora in possesso dei vecchi titoli, Start Romagna ha previsto un periodo di coesistenza tra i due sistemi. Fino al 30 settembre 2025, i biglietti magnetici già acquistati o provenienti da biglietterie di altri territori potranno essere regolarmente utilizzati e validati tramite le obliteratrici magnetiche (i validatori di colore grigio) che rimarranno operative a bordo degli autobus fino alla completa sostituzione dei titoli.

Con il nuovo sistema, la validazione del biglietto avviene in modo semplice e intuitivo: è sufficiente esporre il lato del biglietto su cui è stampato il QR Code al lettore ottico integrato nel nuovo apparato di convalida (il validatore di colore verde smeraldo, lo stesso utilizzabile anche per il pagamento contactless con carta di credito tramite il sistema StarTap).

Una delle principali differenze rispetto al sistema magnetico è la scomparsa della stampigliatura sul biglietto al momento della validazione. Tuttavia, Start Romagna ha previsto una modalità per consentire ai clienti di verificare lo stato del proprio titolo di viaggio. Premendo il tasto “(i)” presente sul validatore verde e ripassando il biglietto sotto il lettore ottico, sul display appariranno tutte le informazioni relative al titolo, inclusa la data e l’ora dell’ultima validazione e l’eventuale validità residua.

Per offrire un ulteriore strumento di verifica e trasparenza, Start Romagna ha implementato una funzionalità online accessibile tramite il proprio sito web. Collegandosi all’indirizzo dedicato https://www.startromagna.it/lettura-qr/, gli utenti potranno verificare in tempo reale la validità residua del proprio biglietto, il numero di corse ancora disponibili su un titolo multiplo o la validità complessiva del biglietto, anche prima di intraprendere il viaggio. Sarà sufficiente scannerizzare il QR Code presente sul biglietto utilizzando la fotocamera del proprio dispositivo mobile oppure digitare manualmente il codice alfanumerico riportato sul titolo.