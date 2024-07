Rimini, Starbucks al via al centro commerciale Le Befane

RIMINI. Il classico caffè americano nell’iconico bicchiere, da accompagnare con un donut. E poi prodotti da forno, fragranti croissant e tutte le bevande. Starbucks, in partnership con Percassi, licenziatario esclusivo del marchio in Italia, ha aperto ieri il 42esimo store nel Belpaese scegliendo il centro commerciale Le Befane di Rimini, tra i più grandi dell’Emilia-Romagna. Proposto nel format di chiosco, l’ottavo presente in Italia, il nuovo store è caratterizzato da un design «funzionale e accogliente dalle tinte tenui sui toni del verde». I visitatori possono assaporare spuntini in piedi o seduti in uno degli oltre 15 posti disponibili. Il menu comprende appunto prodotti da forno, fragranti croissant e golosi donuts. Immancabili le bevande Starbucks, dai grandi classici Frappuccino ed Espresso, alle bevande personalizzabili e stagionali, come le ultime novità al gusto Crème Brulée.