Rimini. Stalking all’ex compagna: assolto 47enne riminese

È stato assolto il 47enne riminese accusato di stalking nei confronti dell’ormai ex compagna. Così ha stabilito il giudice Luca Gessaroli dopo che il pm per l’uomo, difeso dall’avvocata Carlotta Angelini, aveva chiesto due anni e tre mesi di reclusione anche per aver violato il divieto di avvicinamento e comunicazione con la donna (reato, quest’ultimo, per il quale è stato però condannato a sei mesi di carcere con pena sospesa). Misura disposta a seguito di un’accusa pesante per violenza sessuale e maltrattamenti.