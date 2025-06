Rimini, stalker minaccia: «Vado a prenderla»! Ma la polizia gli trova un coltello da 23 centimetri e lo arresta

RIMINI. Ha inviato un messaggio a un amico, con una foto di un coltello e la frase “vado a prenderla” riferito alla ex compagna. Ma questi ha avvisato la donna, che a sua volta ha chiamato la Polizia che lo ha arrestato per atti persecutori in flagranza differita. E’ accaduto due giorni fa a Rimini, quando le volanti, dopo la denuncia della donna, sono andati a casa dell’ex, un 30enne, e d’intesa con la Procura, hanno perquisito lui e la sua macchina, trovando un coltello di 23 centimetri nella tasca del sedile anteriore. Un fatto che, per la Questura “dimostra evidentemente un pericolo attuale e grave per la possibilità concreta che il ragazzo potesse andare alla ricerca dell’ex compagna che nel frattempo aveva cambiato le proprie abitudini di vita sottraendosi ad ogni potenziale incontro dello stalker”. Per queste ragioni l’uomo è stato arrestato e portato alla casa circondariale in attesa del giudizio di convalida.