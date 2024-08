Rimini, Stadium, piscina, area ex Ghigi, asili e parco del mare: il Comune fa il punto sui cantieri

Opere in dirittura d’arrivo, altre che entrano nel vivo: si apre una stagione intensa per i principali cantieri inseriti nel programma di interventi sostenuti dalla risorse che il Comune di Rimini ha intercettato dai bandi Pnrr. Una mole di investimenti dal valore complessivo di oltre 113 milioni di euro, declinati in progetti importanti per il potenziamento dell’edilizia scolastica e dell’impiantistica sportiva comunale, per accelerare sulla rigenerazione urbana e ambientale della città, per potenziare digitalizzazione e opportunità nel settore dell’inclusione sociale. Il Comune ha fatto il punto della situazione in una nota.

Stadium e area ex Ghigi

Tra le prossime opere ad essere completate c’è lo Stadium di Rimini, al centro di un’importante intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione del valore di oltre 4milioni due euro, che sarà conclusa a inizio 2025. L’impianto sportivo è oggetto di lavori che lo renderanno un contenitore moderno, innovativo e migliorato nei servizi, punto di riferimento per la danza sportiva nazionale ospitando il centro federale e allo stesso tempo in grado di garantire la possibilità di ospitare eventi musicali oltre che sportivi anche internazionali tutto l’anno. La prima metà del 2025 segnerà anche la conclusione dei lavori strutturali per la nuova piscina comunale a Viserba, intervento dal valore complessivo di 10,5 milioni di euro i cui lavori procedono a passo spedito: ormai definito l’involucro esterno, cominciano a delinearsi anche gli spazi interni, dove troveranno sede le vasche (una principale da 10 corsie e due vasche più piccole) cuore di un centro sportivo caratterizzato da elevate performance a livello energetico, con standard superiori a quelli, già elevati, previsti dalle attuali normative vigenti.

Accelera il percorso anche per quello destinato a diventare un altro importante polo sportivo cittadino: il centro sportivo all’ex area Ghigi. Il progetto prevede la rigenerazione complessiva del centro attraverso il completamento e la rifunzionalizzazione delle opere in parte già eseguite con particolare attenzione alla sostenibilità e all’efficientamento energetico degli impianti e la realizzazione di nuove opere che avranno l’obiettivo di diversificare e potenziare l’offerta di servizi e di attività del centro. Previsti 7 campi da calcio (quattro da 11 giocatori sia in erba sia in sintetico, due da 7 e altrettanti da 5) e un campo polivalente. Il progetto è stato ammesso al finanziamento nell’ambito del PNRR, ottenendo un contributo di 1,4 milioni di euro a fronte di un investimento complessivo di 5 milioni attraverso la procedura di partenariato pubblico-privato. Ad oggi è in corso la redazione del progetto esecutivo e l’obiettivo è di partire con i lavori entro la fine del 2024 per raggiungere il target fissato dal PNRR che fissa il completamento delle opere entro il 30 giugno 2026.

Tre nuovi asili nido

Iniziano a prendere forma anche i tre nuovi asili nido che saranno realizzati attraverso le risorse Pnrr. La prossima settimana, dopo la sosta di qualche giorno a cavallo di Ferragosto, i lavori riprenderanno a pieno ritmo, a partire da quelli che interessano la ricostruzione dell’asilo Peter Pan a Viserba: dopo la demolizione della vecchia struttura in via Sacramora, sono già state avviate le opere in elevazione della nuova scuola, costruita adottando le più moderne e innovative soluzioni architettoniche, impiantistiche e in grado di favorire forme di didattica che escono dagli spazi canonici delle aule. Linee progettuali che si ritrovano anche negli altri due nidi in fase di realizzazione: il Pollicino al Parco Pertini a Marebello e per il Girotondo in via Codazzi. Complessivamente si tratta di investimenti per 7 milioni di euro per le tre scuole, con crono programma che fissa alla fine del 2025 il completamento delle opere strutturali per arrivare a mettere a disposizione oltre 250 posti nido dall’anno educativo 2026-2027.

Risorse Pnrr sono state utilizzate anche per interventi di miglioramento sismico e manutenzione della scuola elementare di Miramare (circa 1 milione di euro) e della scuola elementare Griffa (500 mila euro), entrambi già completati.

Parco del mare

Dopo l’apertura a luglio del tratto 6 del Parco del mare a Bellariva, nel tratto dal bagno 89 al bagno 100 all’altezza di Via Siracusa, ad ottobre la trasformazione del waterfront a Rimini sud avanzerà nel tratto successivo, fino a via Latina. Un investimento sostenuto da risorse europee per 25 milioni di euro – su cui si innesteranno i lavori di potenziamento idraulico e riqualificazione del Piano di salvaguardia della balneazione a Bellariva e Rivazzurra - che permetterà di arrivare al 2026 con già oltre 10 chilometri di lungomare rigenerati tra Torre Pedrera e Miramare, nel segno della sostenibilità ambientale, del verde e dei servizi.

Metromare

Rispetto al secondo stralcio del Metromare, il prolungamento del collegamento rapido dalla stazione centrale di Rimini alla Fiera, attualmente sono in corso da parte di PMR gli approfondimenti sul progetto presentato dalla ditta appaltatrice, allo scopo di avviare appena possibile i lavori dal valore complessivo di 60 milioni di euro.

Nuovo centro servizi

Sono invece attualmente in corso le operazioni di arredo degli spazi del nuovo centro servizi per il contrasto alle fragilità all’ex caserma dei vigili del fuoco di via De Warthema, progetto a capo del Distretto socio-sanitario di Rimini che si inserisce nell’ambito degli interventi e dei servizi finalizzati alla riduzione della marginalità e all’inclusione sociale.