Rimini. Stadio dei Pirati, vince il Comune: «Debiti per quasi 150mila euro»

La gestione dello Stadio dei Pirati di via Monaco da parte dell’A.s.d. Rimini Baseball è giunta al capolinea: lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale con una recente sentenza che boccia, perché «improcedibile», il ricorso presentato dal presidente dell’associazione Ciro Esposito per l’annullamento del provvedimento di risoluzione anticipata della convenzione firmata con il Comune nel 2010. Una convenzione rimasta attiva in virtù di un precedente pronunciamento della giustizia amministrativa, che aveva concesso la proroga straordinaria riservata alle attività sportive colpite dalle misure di contenimento anti-covid: ma ormai il periodo massimo è scaduto con la fine del 2024, e la gestione torna in capo al Comune che, forte di quanto osservato dai giudici del Tar, annuncia già ulteriori azioni legali nei confronti dell’A.s.d. Rimini Baseball: in ballo, si legge infatti nella sentenza, c’è anche un debito «di quasi 150mila euro» per l’associazione, frutto del mancato adempimento «dell’obbligo (convenzionalmente pattuito) di compartecipazione alle spese per le utenze elettriche, idriche e di riscaldamento del complesso demaniale». Soldi di cui ora Palazzo Garampi intende rientrare in possesso, promettendo «azioni legali per recuperare le somme». Anche perché, in caso contrario, la questione finirebbe davanti alla Corte dei Conti.