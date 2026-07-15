Rimini, spunta uno striscione anonimo in via Roma: «Italia agli italiani, voglio essere tranquillo»

Un messaggio inequivocabile, lasciato nel cuore della notte su uno dei punti più visibili della città. Sul cavalcavia di via Roma a Rimini è apparso uno striscione anonimo che recita testualmente: “Voglio essere tranquillo, quando vado a prendere un gelato con mia figlia non lo sono. Italia agli italiani”. La frase, scritta a grandi lettere, riaccende violentemente i riflettari sul tema della sicurezza urbana, mescolando l’ansia di un genitore alla retorica politica più identitaria. La segnalazione è rimbalzata rapidamente tra i passanti e sui social network, aprendo l’ennesimo dibattito sulla percezione della criminalità e del degrado in alcune zone calde della città.