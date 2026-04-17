Rimini spruzzano spray al peperoncino per rubare, ma un passante li fotografa: in carcere due giovani

Hanno tentato di rubare una bottiglia di superalcolico in un negozio di viale Regina Margherita a Rimini e quando il titolare ha provato a fermarli, uno gli ha spruzzato addosso dello spray al peperoncino e l’altro gli ha sferrato un pugno. L’uomo è stato portato all’ospedale, mentre i Carabinieri si sono messi alla ricerca dei due, anche alle foto che un passante aveva scattato ai giovani mentre erano dentro il negozio. Così uno dei due, un 18enne rumeno, è stato trovato nei pressi della spiaggia 105 dove è stato fermato dopo un inseguimento a piedi, mentre l’altro, un 19enne egiziano, è stato visto nel parco pubblico “Sandro Pertini” di Coriano mentre compiva atti osceni. Fermato pure lui dopo un inseguimento a piedi dai Carabinieri di Coriano, è stato trovato in possesso di una bomboletta spray al peperoncino. Entrambi i giovani hanno precedenti di polizia e sul 19enne grava il divieto di dimora nella provincia di Rimini. Portati in caserma a Rimini i due giovani sono stati dichiarati in stato di fermo di indiziati di delitto e, dopo le formalità di rito, accompagnati in carcere come disposto dal pm di turno, dove sono a disposizione dell’Autorità giudiziaria.