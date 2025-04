Rimini, sport giovanile e voucher: 250 contributi concessi dal Comune

Sono 285 le domande complessivamente pervenute per il bando “Borsa di sport 2024-2025”, di cui 267 per un unico figlio e 18 per il secondo figlio. Fra queste 250 sono risultate in possesso dei requisiti richiesti dal bando per ottenere il voucher da 150 euro - oppure 300 euro per le famiglie con almeno 4 figli - per l’attività sportiva di base svolta tra settembre 2024 e agosto 2025. Tutte le 250 domande sono state accolte e tutte riceveranno il voucher, per una spesa complessiva a carico dell’amministrazione comunale pari a 37.352 euro.

Come noto, “Borsa di sport” è il bando del Comune di Rimini per promuovere la pratica dello sport tra i ragazzi in condizione economica svantaggiata, combattere l’isolamento e favorire lo sviluppo di relazioni positive. Un’iniziativa del Comune di Rimini a favore dei giovani riminesi appartenenti a famiglie in situazione di difficoltà economica.

Un contributo a rimborso, parziale o integrale del costo che i ragazzi sostengono per lo svolgimento dell’attività sportiva nel territorio comunale organizzata da enti aventi sede nel Comune di Rimini. Fra gli sport più praticati il calcio con 105 domande, il nuoto con 28 domande, seguito da pallavolo con 24 domande, ginnastica 21, pallacanestro con 15 domande, seguono trampolino, arrampicata, atletica leggera, danza, frisbee e danza. Il progetto è stato rivolto a tutti i bambini e ragazzi residenti nel Comune di Rimini nati tra l’1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2018 con nucleo familiare con Isee non superiore a 12.000 euro e che abbiano sostenuto il costo relativo a una pratica sportiva per l’anno 2024/2025.