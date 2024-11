Rimini, sport e giovani: come chiedere il contributo al Comune

Sport e giovani, il Comune di Rimini a sostegno delle famiglie. Promuovere la pratica dello sport tra i ragazzi e favorire lo sviluppo di relazioni positive e l’aggregazione è l’obiettivo di “Borsa di Sport”, l’iniziativa promossa dal Comune a sostegno delle famiglie economicamente più esposte. Borsa di sport infatti prevede un contributo economico a rimborso, parziale o integrale, del costo che le famiglie sostengono per consentire ai propri figli lo svolgimento dell’attività sportiva organizzata da Enti avente sede nel Comune di Rimini.

Il progetto si rivolge a tutti i bambini e ragazzi residenti nel Comune di Rimini nati tra l’1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2018 che fanno parte di una famiglia con ISEE non superiore a 12.000 euro e che abbia sostenuto o sosterrà il costo relativo ad una pratica sportiva per l’anno 2024/2025.

Le risorse messe a disposizione dall’Amministrazione sono pari a 40 mila euro, in linea con quanto assegnato al termine della passata edizione del progetto che ha permesso di destinare contributi a 273 beneficiari. I contributi sono assegnati, fino ad esaurimento, ai soggetti inseriti in graduatoria per l’importo del costo dichiarato nella domanda di ammissione, nel limite massimo di 150 euro per ciascuna famiglia (che sale a 300 euro qualora il nucleo familiare sia composto da 4 figli a carico o più e presenti due domande).

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 20 dicembre 2024. Le graduatorie saranno disponibili il 31 marzo 2025.

Tutti i dettagli: http://www.comune.rimini.it/servizi/partecipazione-al-bando-borsa-di-sport-2024-2025

Per informazioni: 0541.704459