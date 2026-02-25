Rimini, sporcizia e carenze igieniche: chiuso il minimarket davanti alla stazione

Carenze igieniche diffuse e un pieno di irregolarità: chiuso il minimarket in zona stazione a Rimini. La Polizia di Stato nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio ha svolto uncontrollo con il supporto del personale Carabinieri del N.I.L., della Polizia Locale e dei tecnici della prevenzione ambiente nei luoghi di lavoro dell’A.U.S.L. presso un pubblico esercizio ed un minimarket in zona stazione.

Si è condotto il controllo all’interno del pubblico esercizio, noto per il via vai di avventori molesti e poco raccomandabili.

L’approfondita ispezione all’interno della rivendita di generi alimentari ha consentito di riscontrare anomalie ed irregolarità per le quali si è proceduto a mirate contestazioni amministrative, in primo luogo quelle relative alla sicurezza sul luogo di lavoro per la totale mancanza del Documento di valutazione dei rischi.

Il personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e quello Tecnico dell’Unità Operativa Igiene Alimenti e Nutrizione dell’A.U.S.L. hanno provveduto ad elevare sanzioni amministrative per un importo di oltre 10.000 euro a causa della riscontrata assenza di ancoraggio strutturale delle scaffalature all’interno del magazzino, per la mancanza dell’indicazione dei limiti di carico e quella di spazio all’interno del minimarket destinato al passaggio ed alle operazioni di lavoro, per i farmaci e i dispositivi medici scaduti nella cassetta di pronto soccorso, per l’installazione di un impianto di video sorveglianza senza la prevista e preventiva autorizzazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini, per le carenze igieniche -sanitarie sia nella pulizia dei locali e dei frigoriferi che per l’eliminazione del materiale e delle attrezzature non di pertinenza dell’attività, ed infine per l’omessa predisposizione del piano HACCP ovvero del sistema di autocontrollo igienico obbligatorio per tutte le aziende che operano nel settore alimentare per garantire qualità dei prodotti destinati al consumo e quindi la sicurezza dei consumatori prevenendo i pericoli di contaminazione alimentare durante le fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio e distribuzione degli alimenti.

In ragione delle gravi violazioni ed inadempienze riscontrate il Nucleo Ispettorato del Lavoro ha emesso con effetto immediato un provvedimento di sospensione dell’attività del Minimarket.