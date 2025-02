Rimini. Spina (FdI): “Trenta permessi al mese ad amici e familiari, ztl farlocca”

«Siamo davanti ad una Ztl farlocca, che fa acqua da tutte le parti».

L’opposizione di destra critica duramente l’istituzione della zona a traffico limitato in centro storico (a breve entrerà in funzione in fase di pre-esercizio e senza multe in caso di violazioni), «perché così com’è stata concepita è inutile e dannosa».

Situazione «surreale»

Spiega Carlo Rufo Spina, consigliere comunale di Fratelli d’Italia: «Prendiamo il caso di tutte le volte, fino a 30 al mese, che un residente può consegnare ad amici e parenti il permesso d’ingresso con l’auto in ztl per metterli nelle condizioni di andarlo a trovare a casa. Ma ci rendiamo conto cosa significa questo? Che, se tutti ne faranno uso contemporaneamente, migliaia di automobilisti, ogni giorno, violeranno liberamente il divieto d’accesso nel cuore antico della città. Davvero surreale. Non sarebbe stato meglio limitare questi ticket a solo a 4-5 volte al mese?».

