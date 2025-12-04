Rimini. Spilla 20mila euro alla ex e le prende l’auto, a processo per circonvenzione di incapace

A finire nei guai è un uomo oggi 43enne residente a Rimini, che tra la fine del 2022 e i primi sei mesi del 2023 è accusato di aver sfruttato la situazione delicata della donna con cui usciva per spillarle l’ingente somma di denaro. Ieri il gup ha disposto per lui il rinvio a giudizio, fissando l’udienza a metà febbraio. L’uomo è assistito dall’avvocata Elena Fabbri dello studio Orrù, mentre la donna si è costituita parte civile a giudizio rappresentata dall’avvocato Alessandro Sarti.

Nello specifico, la donna, coetanea del 43enne e residente nel Riminese, è affetta da un grave disturbo bipolare e sarebbe stata indotta a prestargli i soldi e a fare costosi regali fino a quando la situazione non si è palesata e a lei non è rimasto altro che andare in caserma dai carabinieri a sporgere denuncia. In soli due mesi, fra dicembre (quando i due si conobbero tramite Facebook) e gennaio, il 40enne sarebbe riuscito a mettere le mani su 3.800 euro. A febbraio, inoltre, l’uomo sarebbe riuscito a farsi consegnare il bancomat, con tanto di codice pin, e le chiavi dell’auto. Anche in base a quanto rilevato in fase di indagini preliminari, il 43enne avrebbe inviato sul proprio conto due bonifici: uno da 5mila e l’altro da 12mila, effettuando inoltre altre operazioni fino a raggiungere un totale di quasi 20mila euro. L’uomo è infatti accusato di circonvenzione di incapace, oltre che di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, appropriazione indebita e anche di lesioni personali aggravate.