Rimini. Spilla 20mila euro alla ex e le prende l’auto, a processo per circonvenzione di incapace

Le avrebbe sottratto con l’inganno, approfittando di una situazione di incapacità dovuta alla malattia mentale, un totale di circa 20mila euro, oltre a essersi impossessato della sua auto, una Fiat Panda, di cui avrebbe preso le chiavi durante un incontro con la ex compagna.
A finire nei guai è un uomo oggi 43enne residente a Rimini, che tra la fine del 2022 e i primi sei mesi del 2023 è accusato di aver sfruttato la situazione delicata della donna con cui usciva per spillarle l’ingente somma di denaro. Ieri il gup ha disposto per lui il rinvio a giudizio, fissando l’udienza a metà febbraio. L’uomo è assistito dall’avvocata Elena Fabbri dello studio Orrù, mentre la donna si è costituita parte civile a giudizio rappresentata dall’avvocato Alessandro Sarti.