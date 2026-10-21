Rimini, spiaggia: via libera alla riqualificazione dei collegamenti tra l’arenile e l’area di Piazzale Boscovich

Rimini
  • 21 ottobre 2026
Parte la progettazione delle opere che proseguono il percorso avviato con “Spiaggia libera tutti”
Parte la progettazione delle opere che proseguono il percorso avviato con “Spiaggia libera tutti”

Un sistema dunale e percorsi pedonali di collegamento, nuove aree verdi, arredi urbani e un’area fitness inclusiva dedicata alle persone con disabilità. Entra nel vivo il progetto di riqualificazione a Rimini dell’area compresa tra il porto e la spiaggia libera. La giunta approva infatti il Documento di indirizzo alla progettazione, avviando formalmente la progettazione delle opere che proseguono il percorso avviato con “Spiaggia libera tutti”. L’obiettivo, precisa l’amministrazione, è “creare un sistema integrato e pienamente accessibile di spazi pubblici”. Il sistema unirà la spiaggia libera all’area portuale e si collegherà anche alla rete di aree fitness del Parco del mare sud. Gli utenti di Spiaggia libera tutti potranno così raggiungere agevolmente i servizi e le attività del porto. Più nel dettaglio, sull’arenile è prevista la realizzazione di un sistema dunale e di percorsi pedonali di collegamento con Piazzale Boscovich. Le soluzioni scelte garantiranno la piena fruibilità della spiaggia, anche da parte delle persone con disabilità, nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto. Il progetto comprende inoltre la riqualificazione dei percorsi esistenti, nuove aree verdi, arredi urbani e un’area fitness inclusiva dedicata alle persone con disabilità.

Piazzale Boscovich è un “luogo strategico” per la città e ospita numerosi eventi e manifestazioni. L’intervento eliminerà una parte significativa delle superfici impermeabili in asfalto. Al loro posto saranno realizzati spazi verdi e pavimentazioni ad alta capacità drenante. Sono previsti anche zone d’ombra, nuovi arredi e aree ludiche innovative, integrate direttamente nella pavimentazione. L’insieme di queste soluzioni contribuirà a migliorare il microclima e a mitigare l’effetto “isola di calore” urbana. Il progetto restituirà alla città uno spazio di aggregazione fruibile tutto l’anno. L’intervento da mezzo milione di euro è cofinanziato a metà da Comune e Bando Funt del ministero del Turismo attraverso la Regione.

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