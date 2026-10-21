Rimini, spiaggia: via libera alla riqualificazione dei collegamenti tra l’arenile e l’area di Piazzale Boscovich

Un sistema dunale e percorsi pedonali di collegamento, nuove aree verdi, arredi urbani e un’area fitness inclusiva dedicata alle persone con disabilità. Entra nel vivo il progetto di riqualificazione a Rimini dell’area compresa tra il porto e la spiaggia libera. La giunta approva infatti il Documento di indirizzo alla progettazione, avviando formalmente la progettazione delle opere che proseguono il percorso avviato con “Spiaggia libera tutti”. L’obiettivo, precisa l’amministrazione, è “creare un sistema integrato e pienamente accessibile di spazi pubblici”. Il sistema unirà la spiaggia libera all’area portuale e si collegherà anche alla rete di aree fitness del Parco del mare sud. Gli utenti di Spiaggia libera tutti potranno così raggiungere agevolmente i servizi e le attività del porto. Più nel dettaglio, sull’arenile è prevista la realizzazione di un sistema dunale e di percorsi pedonali di collegamento con Piazzale Boscovich. Le soluzioni scelte garantiranno la piena fruibilità della spiaggia, anche da parte delle persone con disabilità, nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto. Il progetto comprende inoltre la riqualificazione dei percorsi esistenti, nuove aree verdi, arredi urbani e un’area fitness inclusiva dedicata alle persone con disabilità.

Piazzale Boscovich è un “luogo strategico” per la città e ospita numerosi eventi e manifestazioni. L’intervento eliminerà una parte significativa delle superfici impermeabili in asfalto. Al loro posto saranno realizzati spazi verdi e pavimentazioni ad alta capacità drenante. Sono previsti anche zone d’ombra, nuovi arredi e aree ludiche innovative, integrate direttamente nella pavimentazione. L’insieme di queste soluzioni contribuirà a migliorare il microclima e a mitigare l’effetto “isola di calore” urbana. Il progetto restituirà alla città uno spazio di aggregazione fruibile tutto l’anno. L’intervento da mezzo milione di euro è cofinanziato a metà da Comune e Bando Funt del ministero del Turismo attraverso la Regione.