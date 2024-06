Rimini. Spiaggia tutto l’anno, ecco come cambia

Partita la destagionalizzazione del turismo attraverso le fiere e i congressi, Rimini è pronta a lanciare la sfida dell’estate tutto l’anno, da vivere sulla spiaggia in costume, ma anche in cappotto e piumini. Seduti su sdraio e lettini, sotto stufe o pompe di calore, leggendo un libro o un giornale e degustando un aperitivo al ristobar. Perché è proprio questo che l’amministrazione comunale vuole creare col nuovo piano dell’arenile, approvato, ieri, a maggioranza con l’astensione delle opposizioni, in terza commissione al termine di quattro sedute e 253 votazioni sulle controdeduzioni alle 700 osservazioni presentate da cittadini, professionisti e categorie (la prossima settimana - martedì o giovedì - andrà all’esame del Consiglio comunale per l’adozione e ad ottobre ci tornerà per l’approvazione definitiva).

L’articolo oggi in edicola sul Corriere Romagna