Rimini, spiaggia libera senza barriere: iniziati i lavori

Una spiaggia libera accogliente e senza barriere. Sono partiti gli interventi destinati a rendere sempre più fruibile e inclusivo lo spazio di arenile di piazzale Boscovich, opere che rientrano nel più ampio progetto ‘SpiaggiaLiberaTutti’ del Comune di Rimini con l’obiettivo di promuovere il turismo accessibile, aumentando servizi e strutture.

Sono stati avviati in questi giorni i lavori previsti dai due stralci dell’intervento, finanziati per 150mila euro (primo stralcio) attraverso il contributo della Regione nell’ambito del programma istituzionale ‘In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me’ e per 430mila euro (secondo stralcio) a carico del Comune di Rimini, per un investimento complessivo di 580mila euro.

Il progetto

Il progetto ‘SpiaggiaLiberaTutti’ e stato concepito per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, compresi quelli con diversi tipi di disabilità (psichiche, sensoriali, motorie), pensando alle diverse fasce di età. La spiaggia sarà organizzata per spazi dislocati in modo sequenziale e facilmente individuabili e segnalabili, tutti su pedana. Così come su pedana saranno i nuovi gazebo/ombrelloni, mentre gli ombrelloni degli utenti della spiaggia libera troveranno collocazione ovunque intorno ai gazebo, in un insieme totalmente inclusivo. Il progetto permetterà a ‘tutti’, non solo di poter avere accesso, ma anche di poter fruire della spiaggia e poter vivere a pieno la stagione balneare a seconda delle proprie necessità.

Gazebo per gli ospiti

Nello specifico il primo lotto di lavori, che verrà concluso entro il mese di dicembre, prevede la realizzazione di otto gazebi/ombrelloni, completati da altri tre gazebo che invece saranno spazi destinati ad attività e da un manufatto destinato a bagno e doccia. E’ previsto un gazebo relax su pedana all’ingresso della passerella per agevolare l’arrivo dall’esterno. Il gazebo rappresenterà uno spazio attrezzato con tende laterali, poltrone morbide, dotato di connessioni per musica e video. Sarà inoltre realizzata la pavimentazione che permetterà l’acceso alla spiaggia, ai servizi e al mare, per la quale saranno utilizzate mattonelle in pietra naturale, recuperate da materiali di recupero, che quindi oltre ad avere caratteristiche di resistenza e antiscivolo, sono anche completamente sostenibili. La pavimentazione sarà realizzata in diversi colori, con le piastrelle a fare da way finding intuitivo e dunque a creare percorsi per le diverse funzioni. Completeranno il lotto l’acquisto di sedie mare e ausili vari per persone con disabilità. L’area coinvolta dal primo lotto dei lavori è quella a ridosso del lungomare a lato dell’ex Delfinario e gli interventi saranno realizzati mantenendo sempre pienamente accessibile l’ingresso alla spiaggia e in modo da conciliarsi con la presenza e le attività degli utenti della spiaggia.