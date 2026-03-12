Rimini, spiaggia e ripascimento: si parte il 23 marzo

Come ogni primavera, a Rimini il ripristino dello stato dei luoghi avviene in collaborazione tra i concessionari demaniali marittimi e l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna: un’operazione che viene effettuata recuperando la sabbia delle dune e quella circostante in eccesso, che viene parallelamente utilizzata per gli interventi di difesa della costa mediante ripascimento delle porzioni di litorale in erosione. Il 23 marzo prenderanno il via i lavori di prelievo dalla duna nella parte sud di Rimini, per il ripascimento nelle zone del litorale provinciale maggiormente in erosione. Queste attività termineranno (condizioni meteomarine permettendo) entro la fine del mese di marzo. Successivamente i concessionari potranno avviare le operazioni di livellamento in relazione ai propri programmi di installazione delle attrezzature balneari.

Hera è già impegnata nella pulizia delle spiagge con interventi settimanali iniziali che saranno seguiti da un’intensificazione dal 15 maggio e da operazioni quotidiane dal 1° giugno. Le attività comprendono la pulizia completa delle spiagge libere principali (Porto e Darsena di San Giuliano) e con un intervento di raccolta del rifiuto spiaggiato portato sull’arenile dalle mareggiate, oltre alla pulizia e la raccolta lungo tutta la battigia.