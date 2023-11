Pauroso scontro frontale nella tarda serata di sabato a Igea Marina dove, per cause in corso di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia locale di Bellaria, verso le 23.15 si sono scontrate due vetture, in cui sono rimasti feriti in sei, tra cui due bambini di 1 e 3 anni. Quest’ultimo è in Terapia intensiva, al Bufalini di Cesena. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze.