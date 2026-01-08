Rimini, sparò dall’hotel durante la gita scolastica: 20enne a processo per aver ferito un uomo

Il processo nel tribunale di Rimini
Dalla gita scolastica alle aule del tribunale. Si è aperto ieri a Rimini il processo nei confronti di un 20enne residente in provincia di Brindisi, accusato di accensioni ed esplosioni pericolose e lesioni personali.

Il giovane, secondo l’accusa in concorso con altri ragazzi minorenni, nell’aprile 2024 avrebbe ferito un tunisino di 51 anni con una pistola ad aria compressa, sparando alcuni colpi dal balcone di un hotel mentre si trovavano in città con la scuola.

Al termine dell’udienza dibattimentale davanti alla giudice Manuela Liverani, il procedimento è stato rinviato a metà aprile quando verranno ascoltati i primi testimoni, tra cui la parte offesa. Per la difesa, rappresentata dall’avvocato Rosario Almiento, il 20enne era ovviamente presente quella sera sul balcone con i compagni di classe, ma non avrebbe partecipato al fatto di cui è contestato il reato.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso, il giovane, all’epoca da poco maggiorenne, insieme ad altri tre compagni di classe minorenni avrebbe comprato la pistola ad aria compressa in un negozio di San Marino.

Tornati nell’albergo che li ospitava durante la gita, i quattro avrebbero sparato diversi colpi verso la strada, colpendo il 51enne tunisino che proprio in quel momento stava passando a piedi sotto all’hotel procurandogli ferite ad un ginocchio guaribili in cinque giorni. Sul posto intervennero immediatamente i carabinieri che, al termine delle indagini, denunciarono tutti i responsabili. Il più grande al tribunale di Rimini e gli altri tre al tribunale dei minori di Bologna.

