Rimini, spari dei cacciatori vicino alle case: “A Vergiano presenza pericolosa già dal mattino”

A confermare l’aumento esponenziale di segnalazioni da parte di cittadini allo stremo è Claudio Papini, presidente Wwf Rimini. «Molte persone - sottolinea - contattano non solo la nostra sede ma anche la vigilanza legata all’associazione». E non è l’unico problema specifica, ad esempio, come responsabile dell’oasi di Verucchio, «all’interno della quale i cacciatori, appostati lungo i confini, sguinzagliano i cani per far scappare la selvaggina».Dal canto suo, Uliana Vergoni dell’associazione Dna evidenzia un altro paradosso visto che spesso, nei pressi delle aree interessate da attività venatoria, «spuntano cartelli che invitano i cittadini e non i cacciatori a prestare la massima attenzione». Di pari passo, a suo avviso, galoppa anche la normativa che contempla «un inasprimento della legge 157 sulla caccia, ma a danno di fauna e cittadinanza».