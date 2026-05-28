Rimini. “Spari, calci, digiuno e minacce”: Lola Fabbri e l’inferno della Global Sumud Flotilla

«È importante che continuiamo a parlare di Palestina e farci vessilli di una libertà giusta per tutti e tutte. Una libertà vera si costruisce solo assieme». Quando Lola Fabbri pronuncia queste parole, nella sede di Casa Madiba Network scatta un lungo applauso. Ieri pomeriggio oltre un centinaio di persone ha affollato gli spazi della realtà riminese per ascoltare il racconto della skipper trentenne, rientrata appena quattro giorni fa dalla missione della Global Sumud Flotilla, la spedizione civile salpata per portare aiuti umanitari a Gaza e rompere l’assedio imposto da Israele. Un racconto durissimo, il suo, fatto di inseguimenti in mare, intercettazioni, detenzione e violenze subite sulle navi prigione israeliane. «Era da anni che volevo usare le mie competenze in maniera più incisiva sul piano umano e politico», racconta Lola Fabbri. «L’anno scorso non ero riuscita a partire, ma questa volta sentivo che dovevo esserci. Era un treno che passava una volta sola».
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