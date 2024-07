Rimini. Spaccio vicino al lungomare, due arresti

Spaccio nelle zone della movida, arrestati dalla Polizia due ragazzi.

Nella nottata di giovedì, verso l’una, un equipaggio di volante motomontata, durante il normale controllo del territorio finalizzato all’attività di contrasto e prevenzione per i reati di spaccio, si è recato nei pressi del lungomare, dove si concentrano i maggiori locali della movida riminese e ha effettuato un controllo nei confronti di un gruppetto di giovani. Questi, alla vista dei poliziotti, hanno cercato di dileguarsi scappando in spiaggia. Tuttavia, due di loro che, essendo rivolti di spalle non si erano accorti dell’arrivo dei poliziotti, non riuscendo a fuggire, hanno cercato di disfarsi di 6 confezioni in plastica, gettandole nella sabbia. Raggiunti, gli stessi si sono mostrati agitati e poco collaborativi, intenzionati ad allontanarsi e in particolare uno dei due teneva in mano un coltello a serramanico; giunta nel frattempo un’altra pattuglia, i ragazzi sono stati bloccati.

Gli involucri recuperati, posti sotto sequestro, contenevano sostanze come hashish, marijana, ketamina e cocaina. I due soggetti, che sono risultati irregolari sul Territorio Nazionale, sono stati accompagnati in Questura e tratti in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Uno di loro è stato denunciato anche per il porto di oggetti atti ad offendere.