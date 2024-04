Rimini, spacciò una dose letale di cocaina: condannato a 4 anni e 8 mesi, dovrà versare 270mila euro alle parti civili

Spacciò una dose mortale di cocaina a un noto barista del centro storico di Rimini, scomparso nella notte tra il 22 e il 23 settembre 2020 a soli 35 anni. Ieri il giudice del Tribunale di Rimini Andrea Falaschetti ha condannato a 4 anni e 8 mesi uno spacciatore albanese di 29 anni, ritenuto responsabile dei reati di spaccio di droga, morte conseguente ad altro reato e porto di oggetti atti ad offendere. Per lo spacciatore anche 21mila euro di multa e il risarcimento del danno in favore delle parti civili: 90mila euro per la mamma del 35enne e di 60mila euro in favore di ciascuna delle altre tre parti civili.