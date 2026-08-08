Rimini, spaccio sul lungomare: foglio di via per 3 anni

Nelle prime ore di questa mattina, sabato 8 agosto, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un giovane italiano per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Poco prima delle 2, gli agenti hanno notato un sospetto all’esterno di un locale sul lungomare Tintori. Il giovane sin da subito si mostrava insofferente al controllo di Polizia, senza dare una spiegazione sulla sua presenza. Dagli accertamenti risultava destinatario di numerosi precedenti di polizia in materia di stupefacenti e sono stati rinvenuti quasi 20 grammi di hashish ed 11 grammi di marijuana, un bilancino elettronico, del denaro contante ed un coltello a serramanico di 20 centimetri. In considerazione dei fatti accaduti, il giovane veniva tratto in arresto in attesa dell’udienza direttissima fissata per la data odierna.

Inoltre, al giovane è stato notificato dal Questore di Rimini un foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Rimini per tre anni.