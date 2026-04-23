Rimini, spaccio di hashish: 26enne arrestato

Blitz della Polizia Locale di Rimini nel pomeriggio di ieri: gli agenti in borghese hanno tratto in arresto un uomo del 2000, già noto alle forze dell’ordine, all’interno del suo appartamento situato in un quartiere della zona centrale della città. Sequestrati complessivamente 210 grammi di hashish suddivisi in tre panetti, un bilancino di precisione e tutto il materiale per il confezionamento e il taglio delle dosi.

L’operazione è il risultato di settimane di indagini condotte dalla squadra di polizia giudiziaria, avviate a seguito di ripetute segnalazioni da parte di residenti della zona che avevano riferito un anomalo e continuo via vai di persone - prevalentemente giovani - nei pressi dell’abitazione e dell’auto del sospettato, parcheggiata nelle immediate vicinanze. I successivi servizi di osservazione avevano fornito concreto riscontro dei sospetti, con scambi rapidi sulla soglia dell’uscio o direttamente in prossimità del veicolo.

Nel pomeriggio di ieri gli agenti in borghese hanno deciso di agire. Con la scusa di una notifica hanno suonato al campanello dell’indagato, che ha consegnato spontaneamente circa 30 grammi di hashish. Un gesto che ha fatto scattare immediatamente la perquisizione domiciliare e condotta anche con l’ausilio di un’unità cinofila. Nascosti in un ripostiglio, i tre panetti residui (altri 180 grammi) hanno portato il totale del sequestro a 210 grammi, oltre ad un bilancino di precisione e tutto il materiale per il confezionamento e il taglio delle dosi.

Il 26 enne, già gravato da due precedenti condanne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti risalenti al 2019 e al 2020, ha trascorso la notte nella camera di sicurezza del Comando di Polizia Locale. Questa mattina è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Rimini nel processo per direttissima, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Giudice ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.