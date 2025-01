Rimini, spaccio di droga in centro: 20enne arrestato

È stato arrestato ieri pomeriggio, in una zona centrale di Rimini, un giovane (classe 2005) con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Dal controllo domiciliare la consegna spontanea di quasi 200 grammi di sostanze e oltre 400 euro, ritenuti proventi dello spaccio.

L’intervento della squadra di polizia giudiziaria, svoltosi nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio sul territorio comunale, è iniziato ieri pomeriggio in un parcheggio nella zona di via Lagomaggio, dove è stato fermato un giovane (classe 2005) sorpreso con una piccola quantità di hashish. Dalle informazioni fornite dal giovane sulla provenienza della sostanza acquistata e da altre fonti confidenziali, gli agenti sono giunti a casa di una seconda persona (anch’essa classe 2005). Il giovane, residente in una zona centrale della città, alla vista degli agenti in borghese, ha consegnato spontaneamente circa 187 grammi di sostanza stupefacente (marijuana e hashish), che nascondeva in casa. Il sequestro conseguente ha riguardato anche la somma di 405 euro, ritenuti provento dello spaccio, un bilancino di precisione e il coltello usato per il taglio. Il ragazzo è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio ed è stato denunciato a piede libero per la cessione di sostanza al primo ragazzo fermato. Attualmente è agli arresti domiciliari in attesa di comparire, questa mattina, dinanzi al Giudice del Tribunale di Rimini.