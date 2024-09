Rimini, spaccio di droga: due giovani arrestati

Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto due ragazzi per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Verso le 16 i due sono stati identificati: uno dei due iniziava a tremare ed a mostrare un complessivo stato di agitazione fisica. Dai controlli, emergeva che i giovani erano gravati da numerosi precedenti di polizia. Gli agenti, dunque, tanto per il visibile stato di agitazione fisica quanto per i numerosi precedenti, procedevano ad effettuare una perquisizione personale e domiciliare dei giovani. Nell’abitazione di uno dei due, dove era ospite l’altro ragazzo, venivano rinvenuti diversi grammi di hashish, di cocaina e di ketamina, un bilancino di precisione, tre coltelli intrisi di sostanza stupefacenti. Quanto rinvenuto veniva posto sotto sequestro. Per quanto sopra esposto, i due giovani venivano tratti in arresto e trattenuti nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna.