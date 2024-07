Rimini, spaccio di droga a Viserba: un arresto

A Rimini le indagini della Polizia Locale hanno confermato e fatto emergere altri reati a carico dell’uomo, classe 1966, che la settimana scorsa era già stato segnalato alla Prefettura per il possesso di sostanze stupefacenti e denunciato per ricettazione, nell’ambito dell’operazione di controllo della Polizia Locale effettuata pochi giorni fa a Viserba.

La squadra giudiziaria ha effettuato una perquisizione all’interno dell’abitazione dell’uomo denunciato, che ha dato un esito positivo: durante le ricerche, infatti, sono stati rinvenuti 60 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina, nonché un bilancino di precisione e il materiale utile per il confezionamento e il taglio delle dosi da distribuire. Attraverso delle precedenti verifiche sul cellulare del suo ‘socio’ - già arrestato – erano stati trovati anche degli inequivocabili messaggi whatsapp tra loro due, relativi alla vendita di droga. Un’attività illegale che ha trovato ulteriore conferma dai contenuti video e fotografici presenti nello smartphone dell’uomo, appurando ancora una volta la sua ‘operosità’ nel traffico di stupefacenti. In attesa di comparire stamane dinnanzi al giudice del Tribunale di Rimini, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.