Rimini, spaccio di cocaina in riviera: tre arresti

Ieri i Carabinieri della Stazione di Rimini Porto, dopo una serie di controlli alle strutture ricettive, hanno tratto in arresto due persone di origine albanese ed un’altra di origine nordafricana, rispettivamente di 27, 21 e 39 anni.

In particolare, i militari durante il controllo alla stanza occupata dai tre uomini, rinvenivano 69 grammi circa di cocaina, nonché una somma di denaro contante pari a 1.300 euro, ritenuta provento di attività di spaccio. I tre uomini, dopo essere stati tratti in arresto, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Stazione di Rimini Principale e Riccione in attesa del Giudizio per direttissima previsto nella mattinata odierna.