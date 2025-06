Rimini. Spaccio di cocaina, arrestato un 55enne

I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino algerino di 55 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, per spaccio di stupefacenti. L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli mirati al contrasto del traffico di droga nelle zone della città maggiormente interessate dal fenomeno.

L’uomo era finito nel mirino degli investigatori dell’Arma che lo tenevano sotto osservazione da tempo. Nella serata di ieri, i militari lo hanno sorpreso nei pressi di un locale della zona di Bellariva mentre cedeva dosi di cocaina a un acquirente.

Dopo il fermo, i Carabinieri si sono recati presso il domicilio del 55enne, situato poco distante dal luogo dell’arresto. Durante la perquisizione dell’abitazione hanno rinvenuto ulteriore stupefacente dello stesso tipo per un peso complessivo di circa 10 grammi, abilmente nascosto tra alcuni medicinali in una credenza della cucina.

Nel corso dell’operazione è stata sequestrata anche la somma di 260 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Rimini in attesa del giudizio direttissimo, celebrato questa mattina come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

L’arresto rappresenta l’esito dei controlli intensificati che i Carabinieri stanno conducendo nelle zone di Rimini maggiormente interessate dal fenomeno dello spaccio di droga. Le operazioni proseguono nell’ambito della strategia di contrasto al traffico di stupefacenti che vede impegnate le forze dell’ordine nel monitoraggio costante del territorio.