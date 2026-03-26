Rimini, spacciava in spiaggia: arrestato

RIMINI. I Carabinieri della Stazione di Rimini Viserba hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rimini un cittadino albanese 19enne, residente in città, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto presunto responsabile dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività è scaturita nel corso della decorsa notte, a seguito del controllo del territorio mirato al contrasto del traffico illecito di stupefacenti intrapreso sin dal pomeriggio precedente lungo la fascia costiera. Il dispositivo, articolato con l’impiego sia di militari appiedati sia di pattuglie automontate, ha focalizzato l’attenzione sul lungomare, nei pressi delle cabine dei locali stabilimenti balneari.

Gli operanti notavano movimenti sospetti di giovani i quali, dopo essersi intrattenuti tra loro per alcuni minuti, si spostavano, appartandosi in una zona defilata della spiaggia. Osservati inizialmente, poco dopo scattava il controllo. Nel corso delle operazioni di identificazione e perquisizione, il 19enne è stato trovato in possesso di un panetto di hashish di 100 grammi, occultato all’interno dei propri indumenti intimi.

Il successivo analogo controllo al domicilio dell’indagato ha consentito di rinvenire ulteriori dosi della medesima sostanza, nascoste all’interno di un mobile nel giardino dell’abitazione. Nel medesimo contesto è stato segnalato alla locale Prefettura, quale assuntore di stupefacenti, un albanese 22enne, sorpreso con hashish per uso personale.