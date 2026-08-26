Rimini, spacciava cocaina a bordo di un’auto a noleggio: disposto il divieto di dimora per un 20enne

La Squadra Mobile della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un ventenne di origine albanese, privo di precedenti penali, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Da tempo gli agenti avevano notato un’auto a noleggio con un comportamento ritenuto sospetto: il conducente si fermava ripetutamente in zone piuttosto isolate della città, attendeva l’arrivo di qualcuno, scambiava poche parole e si allontanava subito dopo. Una dinamica che, secondo gli investigatori, ricalcherebbe uno schema tipico delle cessioni di stupefacente a domicilio o su appuntamento.

Il controllo e l’identificazione del giovane

Di fronte a questi elementi, gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo approfondito nei confronti del conducente del veicolo. Fin dai primi momenti il giovane è apparso visibilmente agitato, un atteggiamento che ha spinto gli operatori ad ampliare la verifica sull’automobile.

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