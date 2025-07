Rimini. Spacciatore arrestato in zona stazione

Un quarantenne di origine tunisina è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato di Rimini per spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi della stazione ferroviaria.

L’operazione della Squadra Mobile

L’arresto è avvenuto nel pomeriggio del 21 luglio nell’ambito dei controlli intensificati per contrastare la criminalità diffusa nelle zone turistiche durante la stagione estiva. Gli investigatori della Squadra Mobile stavano monitorando l’area dell’ingresso principale dello scalo ferroviario quando hanno notato l’uomo stazionare in modo sospetto.

Il quarantenne è stato osservato mentre veniva avvicinato da un giovane al quale, con un gesto rapido, ha consegnato una bustina. L’immediato intervento degli agenti ha permesso di bloccare entrambi e accertare la cessione di una dose di hashish.

I precedenti e il sequestro

L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine con numerosi precedenti anche per reati legati agli stupefacenti, era attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso la Questura di Rimini. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di hashish, mentre nelle immediate vicinanze del luogo dello spaccio sono stati recuperati altri 20 grammi della stessa sostanza, per un totale di 25 grammi sequestrati.

L’acquirente segnalato

L’acquirente, un ventenne residente a Bologna, è stato trovato con la dose da 0,5 grammi di hashish appena acquistata ed è stato segnalato alla Prefettura come assuntore secondo l’articolo 75 del DPR 309/90.

Lo spacciatore è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il processo per direttissima. L’operazione si inserisce nel piano di controlli potenziati messo in atto dalla Questura per garantire la sicurezza nelle aree a maggiore affluenza turistica.