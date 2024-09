Rimini, spacciano nel parcheggio di una nota discoteca, arrestati due 22enni

Sono stati tratti in arresto a Rimini dalla Polizia di Stato, in flagranza di reato, due giovani italiani di 22 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Due volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante un servizio mirato di controllo del territorio, si sono portate presso un noto locale da ballo di Rimini.

Dopo aver identificato alcuni avventori all’esterno dell’area adibita al parcheggio, gli agenti notavano un gruppo di ragazzi che si muovevano con fare sospetto. Sottoposti a controllo, vista la riluttanza dei giovani nel fornire i documenti e lo stato di agitazione dimostrato, venivano perquisiti con accuratezza. In effetti, a seguito del controllo venivano rinvenuti, occultati in tasche nascoste del marsupio e negli slip di due dei quattro ragazzi perquisiti, alcuni involucri risultanti contenere sostanza stupefacente di diversa tipologia, oltre a contanti suddivisi in banconote di vario taglio. Altresì, gli agenti effettuavano anche la perquisizione domiciliare, con esito positivo, in quanto occultate nell’abitazione si trovavano hashish, ketamina, cocaina rosa (conosciuta come droga da stupro), materiale da confezionamento, bilancino di precisione, una pistola ad impulsi elettrici; tutto materiale posto sotto sequestro. Per quanto sopra esposto, i due giovani venivano tratti in arresto e trattenuti nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna.