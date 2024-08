Rimini, spaccia droga in pieno giorno nel parcheggio della discoteca: arrestato

Domenica pomeriggio la Polizia di Rimini ha tratto in arresto un uomo per detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio. Verso le 14, un equipaggio della sezione volanti della Questura di Rimini, veniva inviato presso una nota discoteca per un litigio segnalato. Riportata la situazione alla calma, gli agenti, nei pressi del parcheggio, notavano un individuo che alla vista dei poliziotti, cercava di nascondersi. Insospettiti, i poliziotti decidevano di controllarlo. Durante questo accertamento, veniva trovata della sostanza stupefacente, occultata nelle tasche, con diverse dosi di chetamina e cocaina, oltre che denaro per un importo di 265 euro, in banconote di piccolo taglio, tanto da far presumere l’attività di spaccio. L’uomo veniva tratto in arresto in attesa del rito direttissimo che si terrà in data odierna.