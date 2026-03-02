Rimini, spaccia al tavolo del bar che frequenta: per due anni non potrà entrare nei locali pubblici della città

Un riminese, pluripregiudicato, la scorsa estate è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del bar che era solito frequentare vicino alla sua abitazione. Nello specifico, dava appuntamento ai suoi clienti seduto ad un tavolo dell’esercizio ove avveniva lo scambio dello stupefacente. Per tale condotta, il Tribunale di Rimini lo ha condannato alla pena, sospesa, della reclusione di un anno e un mese.

Il Questore di Rimini Morelli, a seguito degli accertamenti svolti dalla Divisione Anticrimine, ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione del daspo urbano ovvero del divieto di accesso a tutti i bar nei pressi della sua dimora per due anni. Nei confronti dell’uomo, inoltre, è stata disposta la prescrizione aggiuntiva dell’obbligo di presentazione in Questura per tre pomeriggi alla settimana. Qualora violasse la misura imposta, rischierebbe la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro.