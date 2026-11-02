Rimini, spacca la vetrata del fioraio a San Giuliano: incastrato dai residenti e arrestato dalla Polizia

Spacca la vetrata di un fioraio a San Giuliano, ma i residenti sentono i rumori, chiamano il 112 e lo fanno incastrare. È finita con un arresto per tentato furto aggravato la “spaccata” messa in atto nella notte tra l’1 e il 2 novembre a Rimini da un cittadino italiano pluripregiudicato.

L’allarme è scattato intorno all’1.35, quando alcuni condomini dello stabile sopra il negozio, svegliati di soprassalto dai tonfi, si sono affacciati alla finestra notando un uomo uscire dal locale e allontanarsi a bordo di una bicicletta. La segnalazione precisa e tempestiva ha permesso alle pattuglie della Squadra Volante di piombare sul posto nel giro di pochissimi minuti. Constatata la spaccatura della vetrata, gli agenti si sono messi subito alla ricerca del sospetto, rintracciandolo poco distante ancora in sella alla bici usata per la fuga.

Fermato dai poliziotti, l’uomo ha tentato una scusa improvvisata sostenendo di essere entrato nel negozio solo per esigenze fisiologiche. Una giustificazione caduta subito di fronte alla perquisizione: addosso aveva una torcia, mentre nella borsa agganciata alla bicicletta nascondeva guanti da lavoro e un martelletto frangivetro. Per il pluripregiudicato sono scattate immediatamente le manette, in attesa del giudizio per direttissima.