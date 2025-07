«Un sottopasso scarsamente illuminato e spesso completamente al buio». E’ la protesta dei residenti della zona che lamentano le condizioni del sottopasso di via Poerio, il prosieguo di via Manzoni, la parallela a via Pascoli che collega la zona mare a quella a monte della ferrovia. «Spesso l’illuminazione è completamente spenta - raccontano i residenti - e così è molto pericoloso non solo per i veicoli, ma anche per i pedoni che si trovano a camminare in una zona completamente al buio».