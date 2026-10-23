Rimini, sottopasso di viale Principe Amedeo: la fine lavori posticipata di tre mesi

Proseguono i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per migliorare l’accessibilità pedonale e ciclabile e abbattere le barriere architettoniche nel sottopasso di viale Principe Amedeo a Rimini. Attualmente, parallelamente alle attività per il completamento delle rampe lato mare, sul lato città sono in corso le lavorazioni per la realizzazione dei micropali necessari alla stabilizzazione del fronte di scavo, propedeutiche alla sagomatura e alla successiva costruzione della nuova rampa.

“La conclusione degli interventi, inizialmente prevista per fine marzo 2027, è stata riprogrammata per la fine di giugno 2027. L’aggiornamento del cronoprogramma - riferisce Rfi in una nota - è legato alla presenza di ulteriori interferenze con i sottoservizi esistenti, alcune delle quali non precedentemente segnalate e individuate alla ripresa delle attività di cantiere. La loro risoluzione ha reso necessarie ulteriori lavorazioni propedeutiche alla prosecuzione dell’intervento. Dalla riapertura del cantiere, avvenuta il 19 marzo scorso, si è reso necessario intervenire, in particolare, per lo spostamento di ulteriori fibre ottiche e di cavi elettrici. Restano inoltre da completare alcuni interventi sulle condotte del gas, sull’illuminazione pubblica e sulle reti di adduzione idrica e di irrigazione”.

“Le interferenze - conclude la nota - con i sottoservizi hanno rappresentato la principale causa dell’allungamento dei tempi di realizzazione dell’opera. In particolare, lo spostamento di alcune fibre ottiche ha comportato la sospensione delle lavorazioni per undici mesi, da aprile 2025 a marzo 2026. RFI ha sempre provveduto a segnalare tempestivamente le interferenze ai gestori interessati, ma in alcuni casi i tempi necessari alla loro risoluzione si sono protratti oltre le previsioni”.