Venerdì 28 febbraio sarà un giorno importante per Rimini. Con l’apertura del sottopasso di via Euterpe, prevista per domani, si chiude una fase di lavoro determinante per la città, che si appresta a dire addio all’ultimo ‘buco nero’ della Statale 16. Il sottopasso carrabile sarà consegnato alla città, domani venerdì 28 febbraio, nel pomeriggio. A partire dalle ore 16:00, gli automobilisti che provengono da via Euterpe e devono procedere in direzione mare, potranno immettersi nel sottopasso senza più fermarsi, come avveniva prima al semaforo, sbucando direttamente su via della Repubblica per procedere in direzione mare, verso la rotatoria con via Flaminia Conca.

Sempre domani, alla stessa ora, è prevista anche l’apertura del ramo di uscita dalla Statale 16 per coloro che, percorrendo la nuova rotatoria con la Statale 72 di San Marino, devono procedere in direzione mare, ovvero su via della Repubblica. Un passaggio che, come noto, consentirà una nuova possibilità di percorso per i conducenti che, percorrendo la Statale 16 in direzione Ravenna - Riccione, potranno entrare in città ed immettersi in via della Repubblica, opzione che non era prevista con la vecchia intersezione semaforica.

L’intervento fa parte dell’ampio programma di opere complementari, che Autostrade per l’Italia sta portando avanti a favore del territorio, previste nel progetto di potenziamento della A14 nel tratto romagnolo e che hanno interessato in particolare, i comuni di Rimini, Riccione, Coriano e Misano Adriatico.

L’apertura del sottopasso di via Euterpe era subordinata al completamento dei collaudi della scorsa settimana, relativi agli impianti dei sottopassi ciclabili per accertarne la piena funzionalità in esercizio. Anche in questo caso le opere strutturali della pista ciclopedonale sono praticamente concluse. Ora i lavori si concentreranno esclusivamente sul lato monte, in prossimità di via Arno. Le ciclovie rappresentano un aspetto fondamentale della nuova mobilità lenta istituita in questa zona, eliminando ogni interferenza con il traffico veicolare. Oltre a questo nuovo percorso, che include tre sottopassi e permette il collegamento tra il quartiere Villaggio 1° Maggio e il Parco Giovanni Paolo II, è stato realizzato anche un attraversamento idraulico per garantire la continuità monte-mare del torrente Ausa.